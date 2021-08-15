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Дмитро Кудрявцев |

Президент готовий зректись влади: бойовики Талібану захопили Кабул

Ісламський террорист

Бойовики терористичної організації Талібан практично без бою захопили столицю Афганістану Кабул, після чого вся територія країни опинилася під їхнім контролем.

Зіткнення сталися лише на південній і північній околицях міста, однак опір захисників столиці було швидко придушено.

За даними місцевих ЗМІ, президент Ашраф Гані готовий відректися від влади. До нього в президентський палац вже прибули таліби.

Головою тимчасової адміністрації буде призначено екс-міністр внутрішніх справ Алі Ахмада Джілалі.

Бойовики вимагали у іноземців залишити територію Афганістану, або зареєструватися в так званих адміністраціях, які буде сформовано талібами найближчим часом.

Терористи також заявили, що не мають наміру мститися ні військовослужбовцям, які проти них воювали, ні жителям країни, які співпрацювали з американцями.

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Фото: Depositphotos

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