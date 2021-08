Президент готовий зректись влади: бойовики Талібану захопили Кабул

Бойовики терористичної організації Талібан практично без бою захопили столицю Афганістану Кабул, після чого вся територія країни опинилася під їхнім контролем.

Зіткнення сталися лише на південній і північній околицях міста, однак опір захисників столиці було швидко придушено.

За даними місцевих ЗМІ, президент Ашраф Гані готовий відректися від влади. До нього в президентський палац вже прибули таліби.

Головою тимчасової адміністрації буде призначено екс-міністр внутрішніх справ Алі Ахмада Джілалі.

Бойовики вимагали у іноземців залишити територію Афганістану, або зареєструватися в так званих адміністраціях, які буде сформовано талібами найближчим часом.

The people of Kabul come out from their houses for the welcome of Taliban and gathered on the entry gate of Kabul. This is different from what media tells us. This shows that peoples of Afghanistan are with Taliban. #IndiaBehindAfghanWar #Kabul #KabulHasFallen pic.twitter.com/BkruNpEKIo

— Syed Sajid Bukhari (@SyedSajidBukh16) August 15, 2021