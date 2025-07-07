Не хоче померти під час зйомок: Майкл Дуглас завершує акторську карʼєру

Лауреат Оскара Майкл Дуглас наразі не має наміру повертатися до акторської кар’єри.

Виступаючи на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах (Чехія), 80-річний актор зазначив, що “свідомо” не працював із 2022 року.

Він зрозумів, що “мусить зупинитися”.

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За словами Дугласа, за понад пів століття у професії він виснажив себе настільки, що вирішив не чекати, поки “впаде мертвим на знімальному майданчику”.

– Я працював майже 60 років без серйозних пауз. Не хотів бути одним із тих, хто помирає під час зйомок, – пояснив зірка.

Остання роль актора – образ Бенджаміна Франкліна в серіалі Franklin від Apple TV+, зйомки якого відбулися у 2022 році, а прем’єра – у 2024-му. Попри відхід від акторства, Майкл Дуглас не квапиться оголошувати себе пенсіонером.

– Я не кажу, що завершив кар’єру. Якщо трапиться щось справді особливе, я повернуся. Але наразі мені добре. Мені подобається дивитися, як працює моя дружина, – з усмішкою додав він, маючи на увазі акторку Кетрін Зета-Джонс.

Водночас актор зізнався, що все ще працює над сценарієм для “невеличкого незалежного фільму”. Ще він з гумором додав, що за час паузи покращив свої результати у гольфі.

Водночас Майкл Дуглас залишається активним у політиці. Його непокоїть стан демократії у США, і раніше він звертався до співгромадян з нагадуванням, що ні про який союз із РФ не може бути й мови. Про це актор заявив на тлі спроб президента США Дональда Трампа достукатися до російського диктатора Путіна.

Джерело : The Guardian

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