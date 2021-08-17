Це принципова підтримка: Швеція приєдналася до Кримської платформи

Швеція долучилася до Кримської платформи. Прем’єр-міністр Стефан Левен прибуде до Києва 23 серпня.

Про це повідомила прес-служба уряду Швеції.

Також на відкритті Установчого саміту Кримська платформа побуває міністр оборони країни Пітер Хультквіст.

– Мета Кримської платформи – привернути увагу міжнародної спільноти до незаконної анексії Криму Росією і поліпшити координацію дій у зв’язку з незаконною анексією, – йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що візит прем’єр-міністра зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Кримська платформа

Саміт Кримська платформа відбудеться у переддень 30-річчя Незалежної України, 23 серпня.

Відомо, що текст декларації за підсумками саміту Кримської платформи знаходиться на фінальній стадії узгодження.

Указ про утворення Організаційного комітет з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи Володимир Зеленський підписав наприкінці лютого.

З того часу триває підготовка до міжнародної зустрічі: МЗС України очікує, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Постійний представник президента України в АРК і Севастополі Антон Кориневич запевнив, що Кримська платформа працюватиме доти, поки півострів не повернеться під контроль України.

Джерело: Regeringskansliet