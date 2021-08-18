Президент США Джо Байден провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо ситуації в Афганістані.

За даними Білого дому, вони домовилися провести зустріч лідерів Великої сімки наступного тижня у віртуальному режимі.

Планується, що на ній представники країн G7 обговорять спільну стратегію та підхід щодо ситуації в Афганістані. Джонсон наголосив на необхідності захисту населення Афганістану від будь-яких загроз.

Напередодні президент США вивів війська з Афганістану, після чого таліби прийшли до влади. Рішення Байдена вивести війська з Афганістану викликало шквал критики у Сполучених Штатах Америки та серед союзників США.

США відновили евакуацію дипломатів та цивільних осіб після хаосу в кабульському аеропорту, коли афганці заповнили злітно-посадкову смугу.

Що відбувається в Афганістані

Протягом останнього тижня світова громадськість спостерігає нестабільну ситуацію в Афганістані. Через 20 років, після рішення США вивести свої війська з Афганістану таліби знову прийшли до влади.

Президент держави був змушений рятуватися втечею, а на території країни зараз панує хаос. Ситуація в Афганістані та перемога талібів може позначитися на Україні.