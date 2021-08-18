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Вікторія Гірко |

Змушують одягати паранджу і зачиняють школи: таліби порушують права жінок в Афганістані

жінки афганістан

Захоплення влади в Афганістані талібами може загрожувати прогресу, якого вдалося досягти жінкам протягом останніх 20 років.

Зараз їхня доля викликає велике занепокоєння. Адже коли таліби контролювали Афганістан у період з 1996 по 2001 рік, то жінки повинні були одягати бурку (паранджу) – накидку, яка покриває тіло з голови до ніг, а дівчатам забороняли відвідувати школу після 12 років.

І хоча речник руху Талібан Сухаіл Шахін пообіцяв, що бойовики поважатимуть права жінок і дозволять їм виходити з будинків без супроводу чоловіків і мати доступ до освіти та роботи, все не так однозначно.

Зокрема, ЗМІ вже почали повідомляти про те, що в афганському місті Кандагар жінкам, які працюють у банку, заборонили виходити на роботу. Їхні обов’язки тепер виконуватимуть чоловіки. А в деяких регіонах жінок не пускали на вулицю без супроводу та змушували одягати бурку.

Не краща ситуація склалася і з доступом до освіти. Так, в університет у місті Герат, який є одним із найбільших ВНЗ Афганістану, таліби відмовляються пускати студенток. Дозвіл на навчання і роботу в університеті є тільки у чоловіків і хлопців-студентів.

Зі свого боку Афганська незалежна комісія з прав людини повідомляє, що в провінціях Фар’яб, Кундуз, Бадахшан і Тахар таліби заборонили жінкам виходити з дому без паранджі і супроводу близького члена родини чоловічої статі, закрили школи для дівчаток і змішані школи.

Також жінкам не надають медичні послуги, якщо вони звертаються за нею самостійно, без супроводу чоловіка. Але таліби не зупинилися на запровадженні низки суворих заборон.

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Бойовики вбили матір чотирьох дітей. Донька загиблої розповіла ЗМІ, що вони вимагали, щоб жінка готувала їм їжу, але у неї не було на це грошей.

За словами дівчини, таліби тричі вимагали, щоб її матір нагодувала 15 бойовиків. А коли вони прийшли вчетверте, то повалили жінку на підлогу і почали бити її на очах у дітей. Після цього бойовики кинули гранату в сусідню кімнату і втекли.

Тим часом країни працюють над тим, щоб вивезти своїх громадян з захопленого талібами Афганістану. Так, 18 серпня з українського аеропорту Бориспіль до Кабула вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД.

Його відправили для евакуації громадян України та іноземців з Афганістану. Наразі борт перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію.

Джерело: CNN, AIHRC

Фото: Depositphotos

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