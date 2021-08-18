Змушують одягати паранджу і зачиняють школи: таліби порушують права жінок в Афганістані

Захоплення влади в Афганістані талібами може загрожувати прогресу, якого вдалося досягти жінкам протягом останніх 20 років.

Зараз їхня доля викликає велике занепокоєння. Адже коли таліби контролювали Афганістан у період з 1996 по 2001 рік, то жінки повинні були одягати бурку (паранджу) – накидку, яка покриває тіло з голови до ніг, а дівчатам забороняли відвідувати школу після 12 років.

І хоча речник руху Талібан Сухаіл Шахін пообіцяв, що бойовики поважатимуть права жінок і дозволять їм виходити з будинків без супроводу чоловіків і мати доступ до освіти та роботи, все не так однозначно.

Зокрема, ЗМІ вже почали повідомляти про те, що в афганському місті Кандагар жінкам, які працюють у банку, заборонили виходити на роботу. Їхні обов’язки тепер виконуватимуть чоловіки. А в деяких регіонах жінок не пускали на вулицю без супроводу та змушували одягати бурку.

Не краща ситуація склалася і з доступом до освіти. Так, в університет у місті Герат, який є одним із найбільших ВНЗ Афганістану, таліби відмовляються пускати студенток. Дозвіл на навчання і роботу в університеті є тільки у чоловіків і хлопців-студентів.

From Herat:

Today, a number of female classmates and professors went to Herat University, but the Taliban did not allow any of them to enter the university. Only male students and professors were allowed to enter the university. Hey world!

Can you hear us? pic.twitter.com/jtYLrAl2aN — Haanya Saheba Malik (@MalikHaanya) August 14, 2021

Зі свого боку Афганська незалежна комісія з прав людини повідомляє, що в провінціях Фар’яб, Кундуз, Бадахшан і Тахар таліби заборонили жінкам виходити з дому без паранджі і супроводу близького члена родини чоловічої статі, закрили школи для дівчаток і змішані школи.

Також жінкам не надають медичні послуги, якщо вони звертаються за нею самостійно, без супроводу чоловіка. Але таліби не зупинилися на запровадженні низки суворих заборон.

Бойовики вбили матір чотирьох дітей. Донька загиблої розповіла ЗМІ, що вони вимагали, щоб жінка готувала їм їжу, але у неї не було на це грошей.

За словами дівчини, таліби тричі вимагали, щоб її матір нагодувала 15 бойовиків. А коли вони прийшли вчетверте, то повалили жінку на підлогу і почали бити її на очах у дітей. Після цього бойовики кинули гранату в сусідню кімнату і втекли.

Тим часом країни працюють над тим, щоб вивезти своїх громадян з захопленого талібами Афганістану. Так, 18 серпня з українського аеропорту Бориспіль до Кабула вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД.

Його відправили для евакуації громадян України та іноземців з Афганістану. Наразі борт перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію.

Джерело: CNN, AIHRC