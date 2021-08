Змушують одягати паранджу і зачиняють школи: таліби порушують права жінок в Афганістані

Захоплення влади в Афганістані талібами може загрожувати прогресу, якого вдалося досягти жінкам протягом останніх 20 років.

Зараз їхня доля викликає велике занепокоєння. Адже коли таліби контролювали Афганістан у період з 1996 по 2001 рік, то жінки повинні були одягати бурку (паранджу) – накидку, яка покриває тіло з голови до ніг, а дівчатам забороняли відвідувати школу після 12 років.

І хоча речник руху Талібан Сухаіл Шахін пообіцяв, що бойовики поважатимуть права жінок і дозволять їм виходити з будинків без супроводу чоловіків і мати доступ до освіти та роботи, все не так однозначно.

Зокрема, ЗМІ вже почали повідомляти про те, що в афганському місті Кандагар жінкам, які працюють у банку, заборонили виходити на роботу. Їхні обов’язки тепер виконуватимуть чоловіки. А в деяких регіонах жінок не пускали на вулицю без супроводу та змушували одягати бурку.

Не краща ситуація склалася і з доступом до освіти. Так, в університет у місті Герат, який є одним із найбільших ВНЗ Афганістану, таліби відмовляються пускати студенток. Дозвіл на навчання і роботу в університеті є тільки у чоловіків і хлопців-студентів.

Today, a number of female classmates and professors went to Herat University, but the Taliban did not allow any of them to enter the university. Only male students and professors were allowed to enter the university.

— Haanya Saheba Malik (@MalikHaanya) August 14, 2021