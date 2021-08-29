Ватажок талібів прибув до Афганістану

Ватажок терористичної організації Талібан мулла Хайбатулла Ахундзаде прибув до Афганістану.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляють афганські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

До виведення американських військ з Афганістану Ахундзаде переховувався на території сусіднього Пакистану.

Ватажок талібів знаходиться в провінції Кандагар, де веде переговори з іншими лідерами бойовиків про створення нової структури управління країною і ситуації, що склалася в Афганістані після захоплення влади терористами.

Ахундзаде – вже третій ватажок Талібану після засновника угруповання мулли Умара, який помер в 2013 році і його наступника Ахтара Мансура, вбитого в 2016 році американським дроном.

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Джерело: Ariana News

Фото: ملا هیبت الله آخندزاده رهبر گروه طالبان مرده است!