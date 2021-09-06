Елітний британський спецзагін перевдягнувся у паранджу, щоб врятуватися від талібів

Солдати британської Спеціальної повітряної служби (SAS) були змушені рятуватися від талібів, переодягнувшись у паранджу. Військовим довелося залишити більшу частину військового спорядження, щоб пробратися до Кабульського аеропорту через захоплену талібами країну.

Солдати придбали п’ять машин таксі та звернулися за допомогою до афганської антитерористичної поліції. Щоб уникнути зіткнень із талібами вони перевдягнулися у жіночий одяг.

Близько 20 військових подолали сотню миль у такому вбранні та перетнули низку блокпостів талібів в автівках таксі.

На своєму шляху вони розмахували прапорами талібів, стверджуючи, що їдуть до Кабула, щоб привітати прихід до влади радикального угрупування як “героїчних воїнів”.

Елітний спецзагін перебував у місії на півдні Афганістану, де їх попередили про відсутність гелікоптерів для евакуації, які б змогли їх доставити у безпечне місце.

Дотримуючись девізу їхнього загону Хто осмілюється перемагати, вони вирішили, що найкраща нагода врятуватися – це бути на видному місці. Тоді афганська контртерористична поліція допомогла їм, подарувавши різноманітну паранджу різних кольорів.

— Щоразу, коли автівки з ними наближалися до блокпостів, афганський солдат спецназу пояснював, що жінки дуже побожні і хочуть вітати повернення талібів до Афганістану. Це спрацювало. Було кілька складних моментів, але навіть таліби не хотіли знімати паранджу з жінки, – розповіло джерело виданню Daily Star.

Коли солдати прибули до Кабула, вони під’їхали якомога ближче до аеропорту, а потім залишили автомобілі. Вони пройшли кілька контрольно-пропускних пунктів і врешті їм вдалося дістатися воріт аеропорту, де вони зняли паранджу та представилися американським військовим британськими солдатами.

Міністерство оборони Великої Британії поки ніяк не прокоментувало операцію з повернення британського спецназу.

У ніч на 31 серпня Афганістан залишив останній американський літак. Сполучені Штати Америки більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому.

У Пентагоні підтвердили завершення виведення американських військ з Афганістану після 20-річної війни, в результаті якої загинуло майже 2,5 тис. американських військовослужбовців.

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Джерело: Daily Star