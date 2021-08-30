За кордоном обговорюють сміливу операцію українських військових, які стали єдиними, кому вдалось евакуювати афганських перекладачів разом із родинами із Кабулу.

– Українські військові зробили те, що не змогли американці, канадійці та катарці. Потрібно було забрати в Кабулі родини афганських перекладачів, які працювали зі ЗМІ та посольствами, і доправити їх до аеропорту, – наголошує український телеведучий та екс-партієць Голосу Сергій Притула.

Перекладачів разом із родинами була готова прийняти Канада.

– Але операцію для порятунку організувати не змогли. Ніхто не зміг і не захотів за ними вийти в місто, бо це небезпечно. І тоді звернулись до українців. І наші змогли. Вийшли пішки в місто, зустріли на базарі перекладачів із дружинами та дітьми й супроводили їх до аеропорту. А там вже наш літак їх вивіз із країни, – із гордістю переповідає подробиці рятувальної операції Сергій Притула.

Видання The Globe and Mail, чиї співробітники також були серед врятованих, заявляє, що порятунок, який координували українські військові, Офіс президента та The Globe, може відкрити дорогу іншим афганцям, які тікають від талібів, до Канади.

– Оттава пообіцяла переселити афганців за умови, що вони зможуть дістатися до третіх країн, і The Globe and Mail дізнався, що уряд Канади звернувся до українського уряду з проханням перевезти біженців із Канади до Києва, – наголошують у ЗМІ.

ЗМІ наголошують, що українські військові пішки вийшли до міста Кабул, щоб супроводжувати дві маршрутки з перекладачами та їхніми сім’ями на аеродром. Усього там було 19 осіб.

49-річний перекладач Мохаммед Шариф Шараф розповідає, що вони просто надіслали українським військовим номерний знак їхніх транспортних засобів.

– І вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони сказали: Україна? Ми відповіли: Так! – пригадує перекладач та батько п’яти дітей.

Incredible story of Ukrainian troops rescuing Canada-bound Afghans including @globeandmail fixer Mohammed Sharif Sharaf and former Canadian military translator Jawed Haqmal @jawedhaqmal. Via @markmackinnon https://t.co/g4hqz47KTV — Caora McKenna (@caora_mck) August 30, 2021

За його словами, солдати оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.

The Globe and Mail наголошують: українська операція була успішною там, де інші зазнали краху, оскільки українські військові ввели пішохідні сили до міста для проведення рятувальних операцій.

Respect: Despite the growing risks to coalition forces ahead of the scheduled withdrawal of U.S. forces on Aug. 31, #Ukrainian troops went out into Kabul on foot to escort two minibuses – carrying the Canada-bound translators & their families. #Afghanistan https://t.co/Q1dQdF2SwT — Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 30, 2021

Дві невдалі спроби мали канадські військові та ще одну – Державний департамент США.

Літак із близько 360 евакуйованими прибув до Києва 28 серпня. На борту були майже 80 громадян України, а також журналісти іноземних ЗМІ, представники ООН та громадяни інших держав.

Евакуйованих з Афганістану зустрічав очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Усі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул угруповання Талібан захопило 15 серпня. Після цього президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Відразу після цього тисячі людей почали штурмувати аеропорт Кабула, щоб покинути країну. Евакуацію громадян здійснюють іноземні країни.

Джерело: Сергій Притула, The Globe and Mail