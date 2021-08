За кордоном обговорюють сміливу операцію українських військових, які стали єдиними, кому вдалось евакуювати афганських перекладачів разом із родинами із Кабулу.

Перекладачів разом із родинами була готова прийняти Канада.

Видання The Globe and Mail, чиї співробітники також були серед врятованих, заявляє, що порятунок, який координували українські військові, Офіс президента та The Globe, може відкрити дорогу іншим афганцям, які тікають від талібів, до Канади.

ЗМІ наголошують, що українські військові пішки вийшли до міста Кабул, щоб супроводжувати дві маршрутки з перекладачами та їхніми сім’ями на аеродром. Усього там було 19 осіб.

49-річний перекладач Мохаммед Шариф Шараф розповідає, що вони просто надіслали українським військовим номерний знак їхніх транспортних засобів.

За його словами, солдати оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.

The Globe and Mail наголошують: українська операція була успішною там, де інші зазнали краху, оскільки українські військові ввели пішохідні сили до міста для проведення рятувальних операцій.

Respect: Despite the growing risks to coalition forces ahead of the scheduled withdrawal of U.S. forces on Aug. 31, #Ukrainian troops went out into Kabul on foot to escort two minibuses – carrying the Canada-bound translators & their families. #Afghanistan https://t.co/Q1dQdF2SwT

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 30, 2021