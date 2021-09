Влада США пригрозила найбільшій криптобіржі Coinbase судовим позовом

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пригрозила найбільшій американській криптовалютній біржі Coinbase судовим розглядом через запуск торговою платформою сервісу кредитування Lend.

Представники біржі звернулися в SEC, щоби повідомити про запуск нового продукту. Регулятор класифікував позики в межах сервісу кредитування Lend як незареєстровані цінні папери. SEC запросила додаткову документацію і показання свідків – співробітників кріптобіржі.

Регулятор відмовився надати пояснення щодо розглядання позики в якості незареєстрованих цінних паперів.

– Вони (SEC, – Ред.) відмовляються пропонувати галузі якусь думку в письмовій формі про те, що слід дозволити і чому, і натомість вдаються до тактики залякування за зачиненими дверима, – заявив генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг.

1/ Some really sketchy behavior coming out of the SEC recently.

Story time…

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 8, 2021

Якщо буде судовий розгляд, то індустрія зможе отримати нормативну ясність, яку SEC відмовляється надавати, вважає глава Coinbase. На думку Армстронга, регулювання галузі шляхом судових розглядів має бути для SEC останнім засобом, а не першим.