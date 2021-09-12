У Чехії затримали учасника анексії Криму за запитом України

У празькому аеропорту затримали громадянина Російської Федерації за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Про це підтвердив прес-секретар президії чеської поліції. За даними засобів масової інформації, ним може бути затриманий у Празі Олександр Франчетті.

У 2014 році він брав активну участь в анексії Кримського півострова. Зокрема, Франчетті за декілька днів окупації Криму створив угруповання Північний вітер.

До його складу увійшли 11 осіб, які охороняли лінії електропередач, газопровід та виявляли так звані “екстремістські групи”. Цю інформацію підтвердив сам Франчетті в одному з інтерв’ю.

За його словами, це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту Російської Федерації. У 2014 році Росія анексувала український Крим після проведення незаконного референдуму.

Наразі багато країн світу засуджують анексію Кримського півострова. З цією метою свою роботу розпочала Кримська платформа – дипломатична ініціатива України для повернення контролю на території Криму.