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Тетяна Забожко |

У Лондоні померла мати Бориса Джонсона

Борис Джонсон

У лікарні Лондона померла мати британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол. Жінці було 79 років.

Із 40 років мати прем’єр-міністра страждала на хворобу Паркінсона.

Жінка була професійною художницею й щороку через недугу їй ставало все важче малювати.

– Мені все ще вдається малювати, хоча моя рука раптово робить абсолютно ненавмисні рухи, які майже доводять мене до сліз, – говорила свого часу журналістам Шарлотта Джонсон Уол.

Упродовж останніх років Шарлотта Джонсон Уол намагалася малювати кожного дня, але все частіше їй доводилося потрапляти до лікарні.

Борис Джонсон називав матір вищим авторитетом і стверджував, що саме вона навчила його цінувати кожну людину.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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