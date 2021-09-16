16 вересня о 03.02 за київським часом компанія Space X запустила в космос перший повністю цивільний екіпаж Inspiration4.

О 06.00 четверо туристів досягли орбіти на висоті 585 км, що стало новим рекордом для капсули Crew Dragon.

На орбіті вони пробудуть три дні й повернуться на Землю.

Командиром місії є відомий бізнесмен у сфері високих технологій Джаред Айзекман. Чоловік отримав ліцензію пілота та оплатив політ.

Разом із ним полетіла в космос лікар Хейлі Арцено. Вона стала наймолодшою американкою в космосі та першою космонавткою з протезованою частиною тіла.

Третім членом екіпажу є науковець Сіан Проктор, а четвертим – Кріс Семборскі – ветеран американських військово-повітряних сил.