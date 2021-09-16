16 вересня о 03.02 за київським часом компанія Space X запустила в космос перший повністю цивільний екіпаж Inspiration4.
Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg
— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021
О 06.00 четверо туристів досягли орбіти на висоті 585 км, що стало новим рекордом для капсули Crew Dragon.
На орбіті вони пробудуть три дні й повернуться на Землю.
Командиром місії є відомий бізнесмен у сфері високих технологій Джаред Айзекман. Чоловік отримав ліцензію пілота та оплатив політ.
Разом із ним полетіла в космос лікар Хейлі Арцено. Вона стала наймолодшою американкою в космосі та першою космонавткою з протезованою частиною тіла.
Третім членом екіпажу є науковець Сіан Проктор, а четвертим – Кріс Семборскі – ветеран американських військово-повітряних сил.