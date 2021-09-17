У Нідерландах невідомий скоїв напад із ножем – є загиблі: що відомо

У місті Алмело (Нідерланди) невідомий із ножем скоїв напад, унаслідок якого загинули двоє людей.

Про це поінформували в прес-службі поліції нідерландської провінції Оверейсел, де розташоване місто.

Інцидент стався вранці в п’ятницю, 17 вересня. Відомо, що через ножові поранення загинули двоє людей. Ще одна особа отримала поранення.

Підозрюваний у злочині також був поранений під час затримання правоохоронцями, які були змушені відкрити вогонь.

У поліції закликали громадян не наближатися до місця інциденту.

– Двоє людей загинули внаслідок інциденту з нанесенням ударів ножем на вулиці Штейнстраат (Steynstraat) в Алмело. Постраждала ще одна людина. Одного підозрюваного затримано та поранено. Подальше розслідування поліції триває, – зазначається в повідомленні правоохоронців.

За інформацією нідерландських ЗМІ, в Алмело якийсь чоловік сьогодні також стріляв із балкону одного з будинків з арбалета. Поки що не до кінця зрозуміло, чи це саме він був причетний до інциденту з нанесенням ножових поранень. Поліція також відкривала вогонь через загрозу.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

На місце події прибули не менше шести карет швидкої допомоги та принаймні стільки ж поліцейських автомобілів. Периметр навколо огородили.

Ким були жертви – у поліції поки не повідомляють. Мотив підозрюваного також невідомий.

У Нідерландах невідомий скоїв напад із ножем: є загиблі та постраждалі / 3 фотографии

У серпні двоє поліцейських і один штатський постраждали внаслідок нападу з ножем у північному Лондоні.

А 31 серпня у Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну випадкову перехожу, яка йшла вулицею. Один із підлітків поранив жінку ножем.

Джерело: AD.nl, NU.nl, Politie Overijssel

Фото: AD.nl, RTV Oost