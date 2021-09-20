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Абрамова Юлія |

На польсько-білоруському кордоні знайдено тіла жінок і дітей

Польскі військовослужбовці на кордоні з Білоруссю

У неділю, 19 вересня, поблизу польсько-білоруського кордону знайдено людські тіла.

Польська сторона повідомила про трьох загиблих

– Сьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі знайшли тіла трьох людей. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура, – повідомила польська прикордонна служба.

А у білоруському прикордонному комітеті заявили, що біля села Лісове в метрі від білорусько-польського кордону 19 вересня виявлено тіло жінки без ознак життя. Поруч з тілом знаходилися троє дітей у віці, імовірно, від 7 до 15 років, а також чоловік і жінка похилого віку.

За інформацією білоруської сторони, поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги зафіксовані явні ознаки волочіння тіл з Польщі до Білорусі.

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що загибла – громадянка Іраку 39 років. Жінка була ​​без взуття. Слідство не виключає версію смерті від переохолодження.

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Фото: Mariusz Błaszczak

Джерело: Інтерфакс-Україна

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