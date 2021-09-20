На польсько-білоруському кордоні знайдено тіла жінок і дітей

У неділю, 19 вересня, поблизу польсько-білоруського кордону знайдено людські тіла.

Польська сторона повідомила про трьох загиблих

Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z ???????? znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021

– Сьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі знайшли тіла трьох людей. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура, – повідомила польська прикордонна служба.

А у білоруському прикордонному комітеті заявили, що біля села Лісове в метрі від білорусько-польського кордону 19 вересня виявлено тіло жінки без ознак життя. Поруч з тілом знаходилися троє дітей у віці, імовірно, від 7 до 15 років, а також чоловік і жінка похилого віку.

За інформацією білоруської сторони, поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги зафіксовані явні ознаки волочіння тіл з Польщі до Білорусі.

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що загибла – громадянка Іраку 39 років. Жінка була ​​без взуття. Слідство не виключає версію смерті від переохолодження.

Фото: Mariusz Błaszczak