Держдепартамент США не визнав вибори до Держдуми РФ на суверенній українській території.

– Підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, – озвучує позицію Держдепу його представник Нед Прайс.

У Сполучених Штатах переконані, що вибори до Держдуми Російської Федерації 17-19 вересня відбулися за умов, що не сприяють вільному та чесному волевиявленню.

– Використання російським урядом законів щодо “екстремістських організацій”, “іноземних агентів” та “небажаних організацій” серйозно обмежило політичний плюралізм та завадило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права, – продовжує Нед Прайс.

Заявляють у США, що перешкоджання спостереженню за виборами представникам Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та її Парламентській асамблеї також обмежує важливу для чесних виборів прозорість.

– Ці дії суперечать зобов’язанням Росії, зокрема згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, а також її зобов’язанням перед ОБСЄ та іншими міжнародними та регіональними органами, – наголошує Нед Прайс.

У зв’язку з цим Державний департамент Сполучених Штатів закликає Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання, поважати права людини й основні свободи, припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ.

У Росії завершилися триденні вибори депутатів до Державної Думи – нижньої палати парламенту, а також губернаторів у 12 регіонах країни.

На виборах перемагає правляча партія Єдина Росія.

За перебігом голосування стежили лише російські спостерігачі. Міжнародні представники не були залучені через висунення Росією неприйнятних умов.

Вибори відбулися й на території окупованого Криму, через що СБУ відкрила кримінальне провадження.

В Євросоюзі також заявили, що ніколи не визнають результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму.

Джерело: U.S. Department of State