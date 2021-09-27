Вибори у Німеччині: у СДПН вважають, що отримали мандат на формування уряду

Соціал-демократична партія Німеччини отримала мандат на формування нового уряду.

Про це в неділю, 26 вересня, заявив генсек СДПН Ларс Клінгбайль після публікації останніх результатів екзит-полів.

– Це ставить перед нами завдання сформувати уряд. Ми хочемо, щоб Олаф Шольц став канцлером, – заявив він.

Реакція політсил на результати виборів

У партії Зелених визнали перемогу СДПН і заявили, що готові вступати у діалог з будь-якою демократичною партією, оскільки соціальні зміни для них важливіші, аніж результати виборів.

Як заявив виконавчий секретар Зелених Міхаель Кельнер, його партія припустилася низки помилок, які політсила визнала. Він також зазначив, що Християнсько-демократичний союз – Християнсько-соціальний союз отримав історично низьку підтримку виборців.

У свою чергу генсек ХДС/ХСС Пауль Зіемяк заявив, що його партія мала гарні шанси на перемогу, проте не скористалася ними.

Політик висловив сподівання, що його партії вдасться домовитися про створення коаліції з Вільною демократичною партією і Зеленими, після чого уряд очолить саме представник ХДС/ХСС, незважаючи на результати голосування.

Джерело: ZDF