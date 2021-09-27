Вибори в Німеччині виграла Соціал-демократична партія (СДПН) на чолі з Олафом Шольцем. Президент США Джо Байден був здивований результатами підрахунку голосів у цій країні й заявив, що партія-переможець стійка.

За інформацією німецького видання RND, спочатку очільник Штатів під час спілкування з журналістами сказав, що не знає про попередні результати голосування.

Тоді ж йому повідомили, що СДПН з невеликим відривом вийшла вперед. На що Байден відповів: Чорт забирай, вони стійкі.

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Країна отримає нового канцлера замість Ангели Меркель, яка очолювала уряд 16 років.

За результатами попереднього підрахунку голосів на всіх 299 округах, вибори в Бундестаг виграла Соціал-демократична партія – 25,7%.

На другому місці розташувався блок Меркель Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%.

Зелені набрали 14,8% голосів виборців, Вільна демократична партія – 11,5%, Альтернатива для Німеччини – 10,3%. Решта партій не подолали п’ятивідсотковий бар’єр і відповідно не пройшли у Бундестаг.

Джерело: RND