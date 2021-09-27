Лідер соціал-демократів Шольц хоче створити коаліцію без партії Меркель

Кандидат на посаду канцлера та лідер Соціал-демократичної партії (СДПН), яка перемога на виборах у Німеччині, Олаф Шольц заявив про готовність формувати коаліцію.

Він зазначив, що його партія прагнутиме сформувати альянс за участю двох партій: Зеленої і Вільної демократичної партії. Коаліційну угоду він розраховує укласти до Різдва.

– Виборці висловились дуже чітко. Вони зміцнили три партії: соціал-демократів, зелених та вільних демократів. Тому це чіткий мандат, який надали громадяни цієї країни. Ці три партії повинні сформувати наступний уряд, – заявив Шольц.

За результатами підрахунку голосів, вибори в Бундестаг виграла Соціал-демократична партія (СДПН). Вона набрала 25,7% підтримки. На другому місці з невеликим відривом опинився блок Меркель Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Він набрав 24,1%.

На третьому місці Зелені – 14,8%, на четвертому – Вільна демократична партія (11,5%). Новообраний Бундестаг повинен зібратися на перше засідання не пізніше, ніж через 30 днів після виборів.

Після цього починаються коаліційні переговори, під час яких потрібно сформувати уряд. Розпочинатиме їх головний кандидат від партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Бундестагу. У нього також буде можливість обирати, з якими іншими партіями він хотів би співпрацювати в майбутньому уряді.

У Німеччині для обрання нового канцлера і нового уряду необхідно сформувати більшість у парламенті. Членам однієї партії, навіть якщо вона отримала найбільшу кількість голосів, рідко вдається це зробити. Тому вони шукають партнерів для створення коаліції.

Після виборів до Бундестагу чинна канцлер Німеччини Анґела Меркель обійматиме свою посаду до обрання нового канцлера.

Джерело: Sky News