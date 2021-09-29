Північна Корея вперше запустила гіперзвуку ракету Hwasong-8. Згідно із заявою уряду країни, цей крок повинен зміцнити обороноздатність.
Про це у середу, 29 вересня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР.
– Національний оборонний науковий інститут провів випробувальний пуск недавно розробленої гіперзвукової ракети Hwasong-8 у провінції Джаганг вранці 28-го вересня, – йдеться в повідомленні.
Однак лідер КНДР Кім Чен Ин на відповідних випробуваннях не з’явився. Інспектував запуск ракети секретар Робітничої партії Пак Чон Чхон.
Влада КНДР відзначила, що запуск ракети підтвердив її маневровність і безпеку в активній ділянці, а також технічні показники.
За даними видання, у ракетах серії Hwasong використовуються двигуни на рідкому паливі. Це перше випробування ракети з рідким паливом у КНДР з листопада 2017 року.
Вранці 28 вересня Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР провела запуск принаймні однієї ракети в бік Японського моря. Це стало другим випробуванням за місяць.
15 вересня КНДР запустила заборонені Радою Безпеки ООН дві балістичні ракети у бік Японського моря.
Напередодні армія Північної Кореї провела випробування нових крилатих балістичних ракет великої дальності.
Джерело: Yonhap