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Анастасія Рогожінська |

Північна Корея заявила, що вперше провела запуск гіперзвукової ракети

Північна Корея заявила, що вперше провела запуск гіперзвукової ракети

Північна Корея вперше запустила гіперзвуку ракету Hwasong-8. Згідно із заявою уряду країни, цей крок повинен зміцнити обороноздатність.

Про це у середу, 29 вересня, повідомило агентство Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР.

– Національний оборонний науковий інститут провів випробувальний пуск недавно розробленої гіперзвукової ракети Hwasong-8 у провінції Джаганг вранці 28-го вересня, – йдеться в повідомленні.

Однак лідер КНДР Кім Чен Ин на відповідних випробуваннях не з’явився. Інспектував запуск ракети секретар Робітничої партії Пак Чон Чхон.

Влада КНДР відзначила, що запуск ракети підтвердив її маневровність і безпеку в активній ділянці, а також технічні показники.

За даними видання, у ракетах серії Hwasong використовуються двигуни на рідкому паливі. Це перше випробування ракети з рідким паливом у КНДР з листопада 2017 року.

Вранці 28 вересня Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР провела запуск принаймні однієї ракети в бік Японського моря. Це стало другим випробуванням за місяць.

15 вересня КНДР запустила заборонені Радою Безпеки ООН дві балістичні ракети у бік Японського моря.

Напередодні армія Північної Кореї провела випробування нових крилатих балістичних ракет великої дальності.

Джерело: Yonhap

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