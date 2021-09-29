У Білорусі співробітники КДБ застрелили IT-шника

Співробітники Комітету держбезпеки Білорусі 28 вересня застрелили програміста, у квартиру якого увірвалися під час рейду з відпрацювання адрес учасників протестів проти режиму Лукашенка.

Силовики вибили двері в квартиру, де жив 31-річний співробітник американської IT-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер з дружиною і дитиною.

Захищаючи свою сім’ю, чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці і вбив одного зі співробітників КДБ. У відповідь його розстріляли з пістолетів.

Так звані державні ЗМІ повідомили, що його дружину затримали як співучасницю вбивства.

Відео, викладене на підконтрольних режиму Лукашенка каналах, змонтоване з різних джерел, а тому його справжність викликає сумніви.

У повідомленні на сайті КДБ убитого програміста називають особливо небезпечним злочинцем.

Нібито під час проведення спецзаходів щодо відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній із квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на враження, внаслідок чого співробітника КДБ смертельно поранено.

Тому співробітники спецслужб застрелили програміста.

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Фото: кадр Nexta