Син телеведучої Лесі Нікітюк святкує свій перший день народження. Оскару виповнився один рік.

Про це зірка повідомила у соціальній мережі Instagram, опублікувавши серію зворушливих Stories.

Сину Лесі Нікітюк виповнився один рік

– Звичайно, хочеться поділитися з вами маленьким сімейним святом. Нашому Осику виповнився один рік. Рік тому ти народився таким маленьким… Але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під страшні звуки тривоги та грому ракет ти спав. Ти вже знав, що наша з татом любов до тебе захищатиме тебе завжди, – написала Леся Нікітюк.

У наступній Stories зірка назвала свого сина Оскара “12-кілограмовою вкусняшкою”.

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Рік тому телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою, опублікувавши фотографії із новонародженим сином та чоловіком-військовим Дмитром Бабчуком.

Восени 2025 року Нікітюк вперше показала обличчя сина, зокрема, його профіль, розчуливши своїх шанувальників.

Пізніше Нікітюк зізналася, як її змінило материнство, а також висловилася про майбутнє весілля.

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