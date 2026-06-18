Сину Лесі Нікітюк виповнився один рік: телеведуча зворушливо привітала Оскара
- Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в Instagram зворушливими кадрами з нагоди першого дня народження свого сина Оскара.
- Зірка ніжно привітала малюка, якого назвала "12-кілограмовою вкусняшкою", та згадала, як рік тому він заснув у свою першу ніч під звуки ракетного обстрілу та повітряної тривоги.
Син телеведучої Лесі Нікітюк святкує свій перший день народження. Оскару виповнився один рік.
Про це зірка повідомила у соціальній мережі Instagram, опублікувавши серію зворушливих Stories.
Сину Лесі Нікітюк виповнився один рік
– Звичайно, хочеться поділитися з вами маленьким сімейним святом. Нашому Осику виповнився один рік. Рік тому ти народився таким маленьким… Але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під страшні звуки тривоги та грому ракет ти спав. Ти вже знав, що наша з татом любов до тебе захищатиме тебе завжди, – написала Леся Нікітюк.
У наступній Stories зірка назвала свого сина Оскара “12-кілограмовою вкусняшкою”.
Рік тому телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою, опублікувавши фотографії із новонародженим сином та чоловіком-військовим Дмитром Бабчуком.
Восени 2025 року Нікітюк вперше показала обличчя сина, зокрема, його профіль, розчуливши своїх шанувальників.
Пізніше Нікітюк зізналася, як її змінило материнство, а також висловилася про майбутнє весілля.