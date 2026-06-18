Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після сьогоднішньої атаки безпілотників на Москву заявив, що російські війська продовжать регулярно завдавати масованих ударів по об’єктах в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лавров погрожує Україні новими масованими атаками

Коментуючи атаку безпілотників на російську столицю, глава російського зовнішньополітичного відомства наголосив, що “одних слів” щодо України вже недостатньо.

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За його словами, російські військові отримали завдання від російського диктатора Володимира Путіна здійснювати регулярні обстріли цілей, які, як стверджують у Кремлі, безпосередньо впливають на боєздатність Збройних сил України.

– Це завдання поставлене верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують його і будуть виконувати, – заявив Лавров.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 червня, Сили оборони України вдруге завдали удару по Московському нафтопереробному заводу.

На території підприємства виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше п’ять об’єктів, серед яких установки з переробки нафти та резервуари.

Крім об’єкта в Московському регіоні, українські військові також уразили цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по російських об’єктах, зокрема в Москві, якщо Росія не припинить агресію.

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