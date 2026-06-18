Представники окупаційної адміністрації та силовики в тимчасово окупованому Криму активно вивозять свої родини і майно на тлі посилання ударів Сил оборони по військових об’єктах півострова.

Про це у четвер, 18 червня, повідомив військово-партизанський рух АТЕШ.

Окупаційна влада Криму вивозить родичів і майно

Зазначається, що дедалі частіше фігурує дата 21 червня – саме до цього дня значна частина осіб намагається завершити переїзд своїх родичів.

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Також фіксується зростання попиту на послуги з перевезення особистих речей та організації виїзду.

Партизани наголошують, що такі дії свідчать про реальні настрої серед тих, хто протягом років переконував населення у “повній безпеці” Криму.

– Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур воліють готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких. АТЕШ продовжує отримувати інформацію з різних структур Криму та уважно стежить за розвитком ситуації, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно рух АТЕШ повідомляв, що командування Чорноморського флоту РФ готується до евакуації органів управління із Севастополя на територію Росії, до Новоросійська, після ударів ЗСУ по Криму.

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді заявляв, що Сили безпілотних систем готуються до масштабної кампанії, метою якої є повна логістична ізоляція Криму від Росії шляхом масованого застосування дронів.

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