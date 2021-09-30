Парламент Барбадосу проголосував за внесення змін до конституції країни, що позбавляють королеву Великої Британії Єлизавету II статусу правителя острівної країни.

Рішення набуде чинності 30 листопада 2021 року. Зміни до конституції передбачають, що Барбадос перестане бути конституційною монархією та стане республікою. В цей день також відзначатимуть 55-річницю незалежності від Великої Британії.

Прем’єр-міністр Барбадосу Міа Мотлі заявила, що перехід Барбадосу до парламентської республіки є довгоочікуваним рішенням. Вона нагадала, що перемовини щодо цієї поправки тривали з 1998 року.

Мотлі саму поправку назвала простою, але функціональною, адже вона скасовує лише один пункт конституції, за яким Єлизавета II перестає визнаватися королевою острова.

Прем’єр-міністр Барбадосу додала, що зміни до конституції покладуть край британському панування на острові, відтоді як на острів у 1625 році ступили моряки англійського короля Якова I.

Барбадос – острівна країна у Карибському морі зі столицею Бриджтаун. Найближчими островами до Барбадосу є Сент-Люсія та Сент-Вінсент і Гренадини. У країні проживають близько 300 тис. осіб.

З часу перших британських поселенців у 1620-х роках і до здобуття незалежності у 1966 році, Барбадос перебував під безперервним британським контролем. Після 1966 року острів зберігав формальний зв’язок із британською монархією.

Джерело: EFE