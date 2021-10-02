У Москві викрали білоруського журналіста: чоловік вже на Окрестіно

У Москві було викрадено журналіста Комсомольської правди у Білорусі Геннадія Можейка через статтю про вбитого мінчанин Андрія Зельцера.

Зокрема, автор навів слова одного з однокласниць Зельцера, яка позитивно про нього відгукнулася.

За інформацією білоруських правозахисників Можейка вже доставлено у мінський ізолятор тимчасового утримання Окрестіно, хоча ще 30 вересня він перебував у Москві.

В свою чергу головний редактор Комсомольської правди Володимир Сунгоркин підтвердив інформацію щодо зникнення журналіста.

– У нас поки немає точної інформації. Ми не можемо знайти нашого хлопця. Він жив без сім’ї, і ми не можемо вийти на зв’язок ані з ним самим, ані з його батьками, – сказав він.

Пізніше стало відомо, що у мінській квартирі Можейка пройшов обшук в межах кримінальної справи щодо розпалювання соціальної ворожнечі і образи представника влади.

Крім того, сайт Комсомольської правди було заблоковано. Причиною цього рішення в Міністерстві інформаційної політики Білорусі назвали публікацію матеріалу, який містить інформацію, що загрожує національній безпеці шляхом штучного нагнітання напруженості у суспільстві.

Читайте У Білорусі співробітники КДБ затримали майже 50 осіб після вбивства айтішника

Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, співробітники Комітету державної безпеки Білорусі застрелили програміста Андрія Зельцера.

Силовики увірвалися до квартири айтішника під час рейду з відпрацювання адрес учасників протестів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Захищаючи сім’ю і власне житло, Зельцер нібито застрелив з мисливської рушниці одного із співробітників КДБ, після чого його колеги відкрили у відповідь вогонь з пістолетів. Дружину програміста затримали за звинуваченням у співучасті вбивства силовика, а про місцезнаходження доньки айтішника, яка також перебувала у квартирі, нічого не відомо.

Джерело: Нова газета

Фото: КДБ Білорусі