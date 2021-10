НАТО відкликав акредитації 8 російських дипломатів і скоротив місію РФ

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісьмох співробітників місії РФ у Брюсселі. Причиною такого рішення стала ворожа діяльність з боку Кремля. Про це йдеться у заяві НАТО, яку Альянс передав журналістам.

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers”… 1/3

Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства та шпигунство”.

Очікується, що вісім російських дипломатів залишать Брюссель до кінця жовтня.

Пізніше журналіст Sky News Дебора Гейнс з посиланням на дані від співробітника Альянсу уточнила, що штатна кількість працівників російської місії скоротиться до десяти осіб.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others

Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest

Read today’s top stories here: https://t.co/iOm40v5pVT pic.twitter.com/hyTBL3cnFy

— Sky News (@SkyNews) October 6, 2021