НАТО відкликав акредитації 8 російських дипломатів і скоротив місію РФ

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісьмох співробітників місії РФ у Брюсселі. Причиною такого рішення стала ворожа діяльність з боку Кремля. Про це йдеться у заяві НАТО, яку Альянс передав журналістам.

— Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були незадекларованими офіцерами російської розвідки, – повідомив представник НАТО у заяві.

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers”… 1/3 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2021

Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства та шпигунство”.

Очікується, що вісім російських дипломатів залишать Брюссель до кінця жовтня.

Пізніше журналіст Sky News Дебора Гейнс з посиланням на дані від співробітника Альянсу уточнила, що штатна кількість працівників російської місії скоротиться до десяти осіб.

— Ми можемо підтвердити, що ми до десяти скоротили кількість позицій, які РФ може мати в НАТО, – навела журналіст слова джерела.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest Read today’s top stories here: https://t.co/iOm40v5pVT pic.twitter.com/hyTBL3cnFy — Sky News (@SkyNews) October 6, 2021

Гейнс зазначила, що це рішення в НАТО ухвалили на підставі доповідей держав-членів Альянсу про “види ворожої діяльності” на території їхніх країн.