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Марія Степанюк |

НАТО відкликав акредитації 8 російських дипломатів і скоротив місію РФ

прапори НАТО

Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісьмох співробітників місії РФ у Брюсселі. Причиною такого рішення стала ворожа діяльність з боку Кремля. Про це йдеться у заяві НАТО, яку Альянс передав журналістам.

— Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були незадекларованими офіцерами російської розвідки, – повідомив представник НАТО у заяві.

Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства та шпигунство”.

Очікується, що вісім російських дипломатів залишать Брюссель до кінця жовтня.

Пізніше журналіст Sky News Дебора Гейнс з посиланням на дані від співробітника Альянсу уточнила, що штатна кількість працівників російської місії скоротиться до десяти осіб.

— Ми можемо підтвердити, що ми до десяти скоротили кількість позицій, які РФ може мати в НАТО, – навела журналіст слова джерела.

Гейнс зазначила, що це рішення в НАТО ухвалили на підставі доповідей держав-членів Альянсу про “види ворожої діяльності” на території їхніх країн.

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