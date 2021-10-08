Бельгія планує зробити чотириденний робочий тиждень

В уряді Бельгії розглядають пропозицію про скорочення повного робочого тижня з п’яти до чотирьох днів. Однак це ніяк не вплине на саму роботу та зарплату.

– Коронавірусна криза докорінно змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня, – пояснив бельгійський чиновник.

На думку місцевих політиків, більша гнучкість робочого часу може скоротити кількість робочих днів на тиждень.

Водночас кількість робочих годин залишиться незмінною. Таким чином повний робочий день має тривати 38-40 годин на тиждень.

Цією пропозицією уряд планує спонукати компанії ввести триваліший робочий день – 9,5 годин. Натомість співробітники в обмін отримають бонус – додатковий вихідний.

Графік чотириденного робочого тижня влада планує розробити разом із представниками промисловості та профспілок. Цей процес може тривати щонайменше 1,5 року.

Тим часом соціалістична профспілка виступає проти цієї ідеї. На думку її представників, мета повинна полягати в тому, щоб працівники все-таки працювали менше годин на тиждень.

До середині жовтня уряд Бельгії обговорить, в яких сферах може бути впроваджена відповідна система, та як уникнути довгого робочого дня.

Як зазначають у виданні Politico, в останні роки дискусії щодо скорочення кількості робочих днів на тиждень стають дедалі популярними.

Так, масштабний експеримент скорочення робочого тижня в Ісландії тривав з 2015 до 2019 року. Експерти відзначили, що продуктивність практично не змінилась, а працівники стали менше перебувати у стресовому стані та отримувати вигорання.

Окрім того, у березні 2021 року Іспанія вирішила розпочати експеримент з скороченням робочого тижня.

Джерело: Politico