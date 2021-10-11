Нового канцлера Австрії призначать вже у понеділок

Міністр закордонних справ Австрії, який є кандидатом на пост канцлера після відставки Себастьяна Курца через корупційний скандал, зустрівся з президентом країни Александером ван дер Белленом.

Співбесіда відбувалося наодинці, призначення має відбутися вже в понеділок, 11 жовтня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Рекомендацію кандидатури Шалленберга в якості свого наступника дав сам Курц.

Очільник МЗС вже зустрічався з віце-канцлером Вернером Коглер, який очолює Зелених в уряді. Коглер також схвалив кандидатуру глави зовнішньополітичного відомства.

Олександру Шалленберг 52 роки, за освітою він юрист, але більшу частину кар’єри працював дипломатом у МЗС.

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В уряд він потрапив в 2019 році, після чого займав там кілька ключових постів. Він є прихильником Курца в питанні жорсткого контролю міграційної політики.

Фото: Facebook Александр Шалленберг