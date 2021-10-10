Президента Чехії терміново госпіталізовано: він у реанімації

Президента Чеської Республіки Мілоша Земана на машині швидкої допомоги доставлено до Центрального військового госпіталю після зустрічі з главою уряду Андрієм Бабішем.

Чеський лідер перебуває в реанімації, розповів його особистий лікар Мирослав Заворал на прес-конференції.

Медик відмовився розголошувати причини госпіталізації та стан здоров’я Земана, оскільки не отримав від нього відповідного дозволу.

При цьому прес-служби прем’єр-міністра та президента Чехії ніяк не коментують те, що трапилося.

За інформацією місцевих видань причиною госпіталізації могли стати старі проблеми з печінкою Земана. Раніше його представник вже підтверджував, що президент країни хворий та у вересні протягом восьми днів проходив лікування у госпіталі.

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Джерело: Novinky.cz