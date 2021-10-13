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Тетяна Забожко |

Терорист-смертник підірвав себе в ресторані Сомалі

Граната

У столиці Сомалі Могадішо терорист-смертник підірвав себе в ресторані. Надзвичайна подія сталася увечері 12 жовтня.

За даними поліції, від вибуху щонайменше п’ятеро людей загинули та ще шестеро отримали поранення.

Свідки розповіли, що потужний вибух пролунав на перехресті Фага.

– Вибух був дуже сильним. Я бачив, як поранених доставляли до лікарень, – сказав свідок Абдірахман Мохамед.

8 жовтня терорист-смертник підірвав бомбу в шиїтській мечеті афганського міста Кундуз.

Жертвами теракту стали щонайменше 50 осіб. Загалом постраждали близько 100 осіб.

Наразі відомо, що за нападом може стояти угрупування Ісламська держава Хорасан.

Через теракти 9-10 жовтня в катарській столиці Досі США уперше на офіційному рівні зустрілися з представниками угруповання Талібан після захоплення ними влади в Афганістані задля обговорення співпраці в боротьбі з угрупованням Ісламська держава та іншими терористами.

Однак таліби на пропозицію представників Сполучених Штатів не пристали.

Джерело: Xinhua

Фото: Dreamstime

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