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Тетяна Забожко |

Сильний сигнал для окупаційної влади: ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму

Сильний сигнал для окупаційної влади: ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму

14 жовтня виконавча рада ЮНЕСКО 16 голосами проти 11 вирішила продовжити моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим.

Про результати голосування повідомили в Посольстві України у Франції.

Ухвалене рішення передбачає, що тепер генеральний директор ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію в тимчасово окупованому Криму за результатами моніторингу на 215-й сесії виконавчої ради.

– Питання українського Криму залишається на порядку денному ЮНЕСКО, незважаючи на всі титанічні зусилля підірвати цей важливий напрям діяльності організації щодо окупованого українського півострова, – відзначив у своєму виступі під час засідання посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Сьогоднішнє голосування він називає перемогою України, її партнерів та всього цивілізованого світу, а також принципів міжнародного права й здорового глузду.

Вадим Омельченко подякував за підтримку партнерам з Канади, Великої Британії та ЄС, які, не перебуваючи серед членів виконавчої ради, висловили свою підтримку Україні в залі голосування.

Окремі слова вдячності посол адресував делегації Афганістану, яка віддала свій голос на підтримку сьогоднішнього рішення.

– Украй символічно, що ми отримали такий важливий результат саме сьогодні, у День захисників та захисниць України та в свято Покрови. Під захистом і покровом продовжуємо нашу боротьбу за справедливість та відновлення територіальної цілісності України, – наголосив посол.

На рішення виконавчої ради відреагувала й перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

На її переконання, те, що ЮНЕСКО тримає ситуацію з порушенням прав людини в центрі уваги, стане сильним сигналом для окупаційної влади.

Джерело: Посольство України у Франції

Фото: Посольство України у Франції

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