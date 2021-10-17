З понеділка, 8 листопада, Сполучені Штати Америки відкривають кордони для іноземців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, схваленими регулювальними органами США або ВООЗ.

Йдеться про мандрівників, які перетинатимуть сухопутні кордони та прибуватимуть у міжнародні аеропорти країни. Наразі США визнають декілька вакцин. Серед них – Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac та Sinopharm.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США, людина пройшла повний курс імунізації, якщо вона отримала дві дози вакцин Pfizer або Moderna, або минуло два тижні після щеплення однодозовим препаратом Johnson&Johnson.

У США вважаються повністю імунізованими люди, які зробили щеплення вакцинами, схваленими для екстреного застосування ВООЗ. Це нововведення також стосується вакцинованих препаратами Sinovac та Sinopharm.

ВООЗ не схвалила російську вакцину Супутник V для екстреного використання, тому зняття обмежень не стосується людей, імунізованих цим препаратом.

Мандрівники, які мають намір приїхати до США, повинні будуть надати документи про вакцинацію перед посадкою та негативний результат Covid-тесту протягом трьох днів.

Водночас люди, які не пройшли курс вакцинації, не зможу в’їхати на територію Сполучених Штатів Америки.