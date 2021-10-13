Люди, які мають медичні протипоказання до вакцинації проти Covid-19, повинні з 21 жовтня пред’являти під час посадки на потяг негативний результату тестування на коронавірус.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Він нагадав, що з 21 жовтня будуть посилені карантинні вимоги для пасажирських перевезень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.

Відтак, під час посадки потрібно буде надати провіднику, окрім паспорта і квитка, також сертифікат про вакцинацію чи документ про негативний результат тестування на коронавірус.

– Стосовно тих, хто має певні медичні протипоказання до щеплення. Насправді ще якогось документа підтверджуючого для них МОЗ не затвердив. Але в такому випадку, якщо є протипоказання до щеплення, варто отримати довідку про відсутність Covid-19: тобто ПЛР-тест або експрес-тест, – пояснив Перцовський.

Він також нагадав, що нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти із 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх осіб – віком до 18 років.

– Для них не планується жодних обмежень: вакцинація для цієї категорії осіб ще не проводиться, а також не вимагатимуть тести. Тому діти, студенти до 18 років зможуть вільно подорожувати без додаткових обмежень, – зазначив Перцовський.

Як раніше повідомляли в уряді, відповідні правила з 21 жовтня не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів одного із потрібних для перевезення документів несе перевізник.