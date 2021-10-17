Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Соколова |

Масштабні повені в Індії: є загиблі, десятки людей зникли безвісти

Повені в Індії

На півдні Індії сильні дощі спричинили розлив річок та масштабні повені, які вже забрали життя кількох десятків людей.

Так, станом на зараз понад двадцять людей загинули і ще десятки місцевих жителів вважаються зниклими безвісти у південному індійському штаті Керала. Відтак, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

Потужні повені заблокували доступ до міст і сіл, розмивали дороги та виривали із корінням дерева. Деякі будинки були поруйновані, а люди опинилися в пастці. Наприклад, в окрузі Коттаям через руйнування будинку загинула ціла родина з шести осіб, зокрема 75-річна бабуся і троє дітей.

Окрім повеней, сильні дощі в штаті Керала спричинили смертельні зсуви.

До рятувально-пошукових робіт вже залучили індійських військових. Для доставки вантажів і рятувальників у райони, де люди опинилися в пастці під завалами через зсуви, застосовують вертольоти.

Подекуди для евакуації тих, хто вижив, використовують рибальські човни.

Для евакуйованих людей у штаті створюють тимчасові притулки.

Варто зазначити, що потужні дощі в Кералі досить часто провокують повені та зсуви. Наприклад, у 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона були евакуйовані через повінь у штаті, яку називали найсильнішою за століття.

У липні цього року Індія також постраждала від повеней, спричинених надмірними дощами. Тоді щонайменше 136 осіб на території всієї країни загинули від стихії.

Читайте
Повені, тайфун, пожежі та -9 в Африці: світ накрили природні катаклізми

Фото: Indian Air Force

Джерело: BBC

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка