На півдні Індії сильні дощі спричинили розлив річок та масштабні повені, які вже забрали життя кількох десятків людей.

Так, станом на зараз понад двадцять людей загинули і ще десятки місцевих жителів вважаються зниклими безвісти у південному індійському штаті Керала. Відтак, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

Потужні повені заблокували доступ до міст і сіл, розмивали дороги та виривали із корінням дерева. Деякі будинки були поруйновані, а люди опинилися в пастці. Наприклад, в окрузі Коттаям через руйнування будинку загинула ціла родина з шести осіб, зокрема 75-річна бабуся і троє дітей.

Окрім повеней, сильні дощі в штаті Керала спричинили смертельні зсуви.

Three more bodies recovered from the site where a landslide occurred in Kokkayar, Idukki yesterday: Kerala Government#KeralaFloods Updates here: https://t.co/yZNKVFLpb5 pic.twitter.com/PnVXSArNPw — Hindustan Times (@htTweets) October 17, 2021

The situation is getting really worse. ~ Be Stay safe Guys , Pray for #Kerala ????#KeralaFloods #keralarains pic.twitter.com/Bth8SmiE98 — KERALA VIJAY FANS CLUB (@KVFC_Official) October 17, 2021

До рятувально-пошукових робіт вже залучили індійських військових. Для доставки вантажів і рятувальників у райони, де люди опинилися в пастці під завалами через зсуви, застосовують вертольоти.

Подекуди для евакуації тих, хто вижив, використовують рибальські човни.

Для евакуйованих людей у штаті створюють тимчасові притулки.

#HADROps #KeralaFloods Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021

Scary scenes from Kerala ! Let’s pray for the people ????????????#KeralaFloods pic.twitter.com/DCX0GzyRY4 — Vijay Thottathil (@vijaythottathil) October 17, 2021

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before.#KeralaFloods pic.twitter.com/aWpMHNLgzx — RahulKaGoa (@Rahulkagoa) October 17, 2021

Варто зазначити, що потужні дощі в Кералі досить часто провокують повені та зсуви. Наприклад, у 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона були евакуйовані через повінь у штаті, яку називали найсильнішою за століття.

У липні цього року Індія також постраждала від повеней, спричинених надмірними дощами. Тоді щонайменше 136 осіб на території всієї країни загинули від стихії.

