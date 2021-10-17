На півдні Індії сильні дощі спричинили розлив річок та масштабні повені, які вже забрали життя кількох десятків людей.
Так, станом на зараз понад двадцять людей загинули і ще десятки місцевих жителів вважаються зниклими безвісти у південному індійському штаті Керала. Відтак, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.
Потужні повені заблокували доступ до міст і сіл, розмивали дороги та виривали із корінням дерева. Деякі будинки були поруйновані, а люди опинилися в пастці. Наприклад, в окрузі Коттаям через руйнування будинку загинула ціла родина з шести осіб, зокрема 75-річна бабуся і троє дітей.
Окрім повеней, сильні дощі в штаті Керала спричинили смертельні зсуви.
Three more bodies recovered from the site where a landslide occurred in Kokkayar, Idukki yesterday: Kerala Government#KeralaFloods
Updates here: https://t.co/yZNKVFLpb5 pic.twitter.com/PnVXSArNPw
— Hindustan Times (@htTweets) October 17, 2021
The situation is getting really worse. ~ Be Stay safe Guys , Pray for #Kerala ????#KeralaFloods #keralarains pic.twitter.com/Bth8SmiE98
— KERALA VIJAY FANS CLUB (@KVFC_Official) October 17, 2021
До рятувально-пошукових робіт вже залучили індійських військових. Для доставки вантажів і рятувальників у райони, де люди опинилися в пастці під завалами через зсуви, застосовують вертольоти.
Подекуди для евакуації тих, хто вижив, використовують рибальські човни.
Для евакуйованих людей у штаті створюють тимчасові притулки.
Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR
— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021
In pics – Kerala Battered; Landslips, flash floods and destruction
See more pics at: https://t.co/R93FjbR3Yb#kerala #floods #KeralaFloods #KeralaFlood2021 #KeralaRains #heavyrain pic.twitter.com/mkZlUesjwO
— Mathrubhumi (@mathrubhumieng) October 17, 2021
Scary scenes from Kerala !
Let’s pray for the people ????????????#KeralaFloods pic.twitter.com/DCX0GzyRY4
— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) October 17, 2021
One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before.#KeralaFloods pic.twitter.com/aWpMHNLgzx
— RahulKaGoa (@Rahulkagoa) October 17, 2021
Варто зазначити, що потужні дощі в Кералі досить часто провокують повені та зсуви. Наприклад, у 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона були евакуйовані через повінь у штаті, яку називали найсильнішою за століття.
У липні цього року Індія також постраждала від повеней, спричинених надмірними дощами. Тоді щонайменше 136 осіб на території всієї країни загинули від стихії.
Фото: Indian Air Force