Смерть депутата у Великій Британії: розкрито інформацію про вбивцю

Вбивцею депутата британського парламенту Девіда Емесса є 25-річний син колишнього радника прем’єр-міністра Сомалі.

Про це повідомив сам батько підозрюваного Харбі Алі Куллан.

– Я дуже вражений. Для мене це все дуже несподівано, – повідомив Куллан.

Як з’ясували журналісти, син екс-радника глави уряду Сомалі був відомим контртерористичній поліції. Спільників у нього, як передбачається, не було.

Після затримання 25-річний Алі Харбі Алі дав свідчення правоохоронним органам.

Після події Міністерство внутрішніх справ Сполученого Королівства вирішило посилити безпеку депутатів.

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Як зазначила міністр внутрішніх справ Прити Патель, законодавці ділитимуться даними про те, де вони перебувають, з поліцією.

Нагадаємо, Девіда Емесса вбили в п’ятницю, 15 жовтня. Йому завдали 17 ударів ножем.

Правоохоронні органи розслідують вбивство 69-річного законодавця як теракт.

Поліція знайшла на місці події ніж, яким 25-річний британець зарізав депутата, після чого провела обшуки за двома адресами, виявивши записи ісламістського характеру.

Фото: Twitter Девіда Емесса