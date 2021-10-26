Ситуація в Афганістані залишається дуже складною після захоплення влади представниками радикального руху Талібан. Наразі тисячі місцевих жителів помирають з голоду в країні, а бідні афганські родини змушені продавати своїх дітей.

За даними іноземних ЗМІ, одній сім’ї довелося продати власну маленьку дочку, оскільки їхні інші малюки в цей час помирали з голоду.

За їхніми словами, вони продали свою дитину за £360 (за курсом на 26 жовтня – понад 13 тис. грн або $497) своєму сусідові. Чоловік стверджував, що вона вийде заміж за його сина, коли виросте. Однак батьки впевнені, що їй може загрожувати набагато гірше майбутнє.

– Інші мої діти помирали з голоду, тому нам довелося продати мою дочку. Як мені не сумувати? Вона моя дитина. Не знаю, як вона до цього ставитиметься, але мені довелося це зробити, – поділилася мати дитини.

За її словами, робота її чоловіка раніше полягала у тому, щоб прибирати сміття. Однак зараз ця діяльність не приносить жодних грошей.

Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що близько мільйона дітей перебувають під загрозою голодної смерті. В ООН наголосили, що близько 22,8 млн афганців можуть померти, якщо не вжити термінових заходів.

Напередодні таліби запропонували афганцям працювати за їжу. Представники радикального руху планують запустити програму Продовольство в обмін на роботу.

У ній не передбачена оплата праці жителів Афганістану грошима, проте вони зможуть розраховувати на пшеницю. Програма націлена на людей, які залишилися без роботи та зіткнулися з голодом.