Бойовики ПВК Вагнер регулярно ґвалтують жінок та чоловіків у ЦАР – ООН

У Центральноафриканській республіці (ЦАР) найманці російської неофіційної приватної військової компанії Вагнера регулярно ґвалтують цивільних жінок та чоловіків. Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара з прав людини Організації Об’єднаних Націй.

Зазначається, що жорстоких переслідувань зокрема зазнали миротворці, журналісти, працівники гуманітарної допомоги та представники меншин.

— Ми надзвичайно стурбовані залякуванням та недавніми повідомленнями про насильницькі переслідування з боку приватних військових і охоронних підрядників щодо окремих осіб та громад, – зазначили експерти.

В ООН зазначають, що російські найманці тісно співпрацюють з армією ЦАР (FACA) та поліцією, а також беруть участь у арештах та затриманні осіб. Це означає, що жертви часто не мають доступу до правосуддя. Вони просто не наважуються подавати офіційні скарги, тому існує безкарність для всіх зловмисників, зокрема військових і офіцерів безпеки, які працюють на групу Вагнера.

Раніше цього місяця Спеціальна слідча комісія, створена урядом ЦАР, щоб пролити світло на насильство в країні, встановила, що порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права були вчинені, зокрема з боку російських найманців.

Експерти ООН також висловили занепокоєння, що багато сил, включаючи групу Вагнера, здійснюють системні та серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, включаючи свавільні затримання, катування, зникнення та розстріли, що продовжується безперервно й безкарно.

Повідомляється також про те, що бойовиків ПВК Вагнер здійснювали зґвалтування та сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків та молодих дівчат у багатьох частинах країни. Незрозуміло, скільки людей стали жертвами сексуального насильства, оскільки ті, хто вижив, бояться свідчити, боячись помсти.

В ООН закликали уряд ЦАР припинити будь-які відносини з приватними військовими та охоронцями, зокрема з російськими найманцями з ПВК Вагнер.

Джерело: ООН