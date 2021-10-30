У Болгарії призупинили плановий прийом пацієнтів та операцій у лікарнях

Влада Болгарії ухвалила рішення про призупинення планового прийому пацієнтів та операцій у лікарнях країни у зв’язку з переведенням медичних закладів на боротьбу з коронавірусом.

У країні не вистачає кваліфікованих медичних працівників для боротьби з коронавірусом.

– Зараз ми переживаємо один із найскладніших періодів з початку пандемій, – заявив Георгій Георгієв, завідувач відділення інтенсивної терапії у лікарні активного лікування та невідкладної допомоги імені Пирогова.

Ситуація, що склалася, вимагає від нас серйозних фізичних і емоційних витрат.

– Ми виснажені і знаходимося на межі можливостей, – сказав лікар.

Експерти називають недовіру болгар до вакцини проти коронавірусу однією з причин погіршення ситуації у країні. Згідно зі статистикою, у Болгарії вакциновано лише чверть дорослого населення країни.

Цей показник один із найнижчих у Європі.

Лікар-педіатр Євген Комаровський, відповідаючи на питання про пандемію, дав прогноз її розвитку в Україні.

На його думку, найближчим часом буде реальне загострення через похолодання.

Лікар зазначив, чим менше люди будуть на свіжому повітрі, чим більше вони товчуться у приміщеннях, тим гіршого слід очікувати.