В Івано-Франівську охочі щепитися заблокували лікарів у центрі вакцинації

В Івано-Франківську утворилася велика черга з охочих отримати щеплення в пункті вакцинації, що розташований у ТРК Панорама PLAZA.

Як повідомляє Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги, попри те, що медики працюють до 20.00, люди заблокували їх та погрожували не випустити, поки вони не щеплять всіх. У закладі таку ситуацію назвали небезпечною та неприємною.

Щоб врегулювати конфлікт, довелося навіть викликати поліцію.

Однак місцеве видання пише, що така ситуація склалася через те, що у центрі вакцинації закінчилася вакцина, а додаткові партії не привезли. Останнє щеплення там зробили о 19.15.

Людей, які стояли у черзі, про нестачу препарату не попередили, через те вони й обурилися.

– Я прийшла о 16:00 – відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин бракує. А потім, коли зібралося понад 100 людей – лишилося 32 дози, потім 17, потім 12, – розповіла мешканка міста Лілія Головацька.

З 30 жовтня Івано-Франківська область переходить у червону зону епідемічної небезпеки. Відповідно до правил, кафе, кіно, готелі, спортзали, театри, ТРЦ не зможуть працювати.

Однак обмеження не діє, якщо всі співробітники та відвідувачі закладу мають документ, що підтверджує вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.

Школи та дитячі садки будуть відчинені, якщо там вакциновані всі працівники.

Детальніше про обмеження червоної зони карантину читайте у матеріалі.

Джерело: Galka

Фото: Galka