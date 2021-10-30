Саміт G20: лідери США, Британії, Німеччини та Франції засудили дії Ірану

Під час саміту G20 у Римі лідера США, Німеччини, Франції та Великої Британії засудили дії Ірану щодо його ядерної програми.

Президент Америки Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президеент Франції Еммануель Макрон заявили, що провідні світові держави не допустять, щоб у Тегерана з’явилася ядерна зброя.

Згідно із заявою лідерів G20, із червня 2021 року Іран прискорив темпи провокаційних дій у своїй ядерній програмі.

Йдеться про виробництво високозбагаченого та збагаченого металевого урану. На їхню думку, дії Ірану ставлять під загрозу можливість повернення ядерної угоди.

Інші її учасники підтримали рішення президента США Джо Байдена про повернення Америки до участі в угоді з умовою, що Іран дотримуватиметься вимог спільного договору.

Санкції ЄС проти Ірану

У квітні 2021 року Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти Ірану. Обмеження діятимуть до 13 квітня 2022 року.

Зокрема, санкції стосуються деяких людей, яким заборонили подорожувати на територію ЄС, а їхні активи заморозили.