Другий тур виборів до органів місцевого самоврядування відбувся, заявив у неділю на брифінгу голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі.

Він нагадав раніше оприлюднені ЦВК дані, згідно з якими у 19 з 20 муніципалітетів перемогли кандидати правлячої партії Грузинська мрія, а в одному – кандидат опозиційної партії Єдиний національний рух.

– Процес був конкурентним, але були й недоліки. Зокрема, на кількох виборчих дільницях на короткий час перервали виборчий процес у зв’язку з конкретними інцидентами, але на результати голосування ці випадки не вплинули, – сказав Каландарішвілі.

За даними ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії Грузинська мрія Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

У 2011-му Каладзе пішов зі спорту та вступив до лав тоді опозиційного руху Грузинська мрія. У жовтні 2012 року, після перемоги Грузинської мрії на парламентських виборах, став віце-прем’єром та міністром енергетики Грузії.

Тим часом голова ЦВК Грузії повідомив, що скарги щодо процесу голосування, що надійшли, розглянуть в ЦВК за чотири дні, і ще протягом двох днів скарги розглядатимуться в судах.

У Грузії напередодні обирали мерів п’яти самоврядних міст, у тому числі Тбілісі, а також глави 15 муніципальних зборів.

Кандидат від опозиційної партії Єдиний національний рух Ніканор Мелія набрав у столиці Грузії 44,5% голосів.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах здобув кандидат від опозиційної партії Єдиний національний рух Гіоргій Харчілава.

Джерело: Анадолу