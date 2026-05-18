У понеділок, 18 травня, відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День боротьби за права кримськотатарського народу, День резервіста України та Міжнародний день музеїв.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мученика Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. Детальніше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 18 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць – Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони та Юлії.

Усі вони жили в другій половині III століття в місті Анкірі, Галатійської області, і померли за віру в Христа на початку IV століття.

Який сьогодні, 18 травня 2026 року, день в Україні

В Україні 18 травня вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Пам’ятну дату започаткували 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради. Тією ж постановою Рада визнала депортацію кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

На цю ж дату припадає День боротьби за права кримськотатарського народу. Ця дата присвячена пам’яті про депортацію кримських татар із Криму у 1944 році та боротьбі киримли за право жити на своїй історичній батьківщині.

Пам’ятний день був запроваджений у 2014 році. Саме 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масове виселення кримських татар із Криму, звинувативши народ у нібито співпраці з нацистами без жодних доказів.

За кілька днів із півострова депортували близько 200 тисяч людей. Багато кримських татар загинули дорогою або вже у засланні через голод, хвороби та важкі умови життя. Після окупації Криму Росією у 2014 році кримські татари знову зазнали переслідувань через свою проукраїнську позицію.

Також 18 травня в Україні – День резервіста. Свято було встановлене, враховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.

Хто святкує день ангела 18 травня 2026 року

Іменини 18 травня відзначають власники таких імен: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина та Юлія.

Що не можна робити 18 травня 2026 року

18 травня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, відмовляти у допомозі, ображати і ображати. У неділю не рекомендується займатися рукоділлям, працювати вдома та на городі.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна розпочинати нові справи, змінювати роботу – все не заладиться.

Що можна робити сьогодні

У народі 18 травня називали Феодот Вівсяник. Цього дня заведено готувати вівсяну вашу або пекти вівсяне печиво. Святому Феодоту моляться про щедрий врожай.

Цього дня наші предки спостерігали за дубом: якщо листя у дерева вже встигло розпуститися – буде гарний урожай вівса. За повір’ями, якщо сьогодні закохані, взявшись за руки, тричі обійдуть дуб, то проживуть разом довго і щасливо.

Народні прикмети на 18 травня 2026 року

Йде дощ – до гарного врожаю.

Не чути співу птахів – до похолодання.

Місяць у хмарах – чекайте на дощ.

З дуба опадає листя – рік буде неврожайним.

Голосно ворони каркають – до дощу.

