Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 18 травня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, через ракетну атаку на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

Пізніше стало відомо про кілька пожеж у різних районах Дніпра.

В одному з будинків були заблоковані люди. На місцях працювали екстрені служби.

Крім того, у Дніпровському районі російські війська поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там виникла пожежа.

Зрештою рятувальники ліквідували займання на даху 24-поверхового будинку.

Спочатку повідомлялося про трьох травмованих. Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Пізніше Олександр Ганжа повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Дніпро зросла до 18 людей.

Серед поранених — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

У лікарнях перебувають вісім осіб — четверо жінок та четверо чоловіків. За оцінками медиків, усі вони у стані середньої важкості.

Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Дніпро наразі встановлюються.

Інші атаки на Дніпропетровську область

Крім Дніпра, російські війська атакували ще кілька районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Дніпровському районі виникла пожежа. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Поранення дістали дві жінки. Одну з постраждалих, 76-річну жінку, госпіталізували.

У Самарівському районі через ворожі удари горіли житловий будинок, адміністративна будівля та автомобіль. Також пошкоджена агрофірма.

У Кривому Розі понівечені підприємство та об’єкти інфраструктури. Поранення дістали чоловіки віком 36 та 40 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Постраждала 74-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. Поранений 65-річний чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами опинилися Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджена автозаправна станція. Постраждали жінки віком 32 та 46 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

Загалом унаслідок ударів по області за минулу добу постраждали 26 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА