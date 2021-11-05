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Марія Степанюк |

Випав з вікна: перед посольством РФ у Берліні знайшли тіло російського дипломата

посольство РФ у Берліні

У Берліні біля посольства Росії виявили тіло 35-річного секретаря російської дипломатичної місії. За інформацією видання Spiegel, він, ймовірно, мав зв’язки з розвідкою ФСБ.

Бездиханне тіло виявили 19 жовтня близько 7:20 на тротуарі перед будівлею посольства в Берліні. Спроби медиків реанімувати чоловіка на місці не увінчалися успіхом.

Видання Spiegel пише, що, ймовірно, чоловік впав з верхнього поверху посольського комплексу на Беренштрассе в районі Мітте в Берліні.

Згідно з офіційним списком дипломатів, 35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі органи безпеки припускали, що він був переодягненим агентом російської внутрішньої спецслужби ФСБ.

Також кажуть, що він був пов’язаний з високопоставленим офіцером другої служби ФСБ.

У Росії це відомство відповідає, зокрема, за боротьбу з тероризмом і пов’язується західними спецслужбами з вбивством у парку Малий Тіргартен. Там влітку 2019 року серед білого дня розстріляли етнічного чеченського грузина Зелімхана Хангошвілі.

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За інформацією видання Insider у співпраці з розслідувачами Bellingcat, загиблий під посольством РФ у Берліні є сином начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ, генерал-лейтенанта Олексія Жала – Кирило Жало.

Саме це управління вважають причетним до вбивств активістів та журналістів у Росії, вбивства Зелімхана Хангошвілі, а також отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи.

Джерело: The Insider, Spiegel

Фото: Depositphotos

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