Вибух у Сьєрра-Леоне: понад 80 людей загинули внаслідок займання бензовоза

Щонайменше 84 особи загинули, ще десятки постраждали внаслідок вибуху бензовозу у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні.

Вибух стався пізно ввечері 5 листопада внаслідок зіткнення бензовоза з іншим транспортним засобом на перехресті неподалік супермаркету.

Over 84 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.???????? My prayers & condolences go to the families who lost their loved ones. May their souls rest in peace! pic.twitter.com/uCQZ2pjjCU

— General Abraham Lincoln (@Abraham49929853) November 6, 2021