У Пекіні розпочався чотириденний закритий пленум Центрального комітету правлячої Комуністичної партії Китаю, під час якого лідер цієї країни Сі Цзіньпін може отримати додаткові важелі для ще більшого зміцнення своєї влади.

Шостий пленум зібрав сотні представників політичної еліти Китаю. На ньому буде ухвалено резолюцію, яка, на думку аналітиків, стосуватиметься історії Комуністичної партії, визначатиме внутрішню політику на десятиліття вперед.

За даними журналістів, у понеділок Сі Цзіньпін відкрив пленум поясненнями щодо проекту резолюції про основні досягнення та історичний досвід Комуністичної партії за її 100-річну історію.

Резолюція визначить, як повинна висвітлюватися китайська історія та діяльність Сі Цзіньпіня. Усі політичні кроки та дії китайського лідера мають подаватися як успіхи.

Це буде лише третя подібна резолюція за час існування партії. Перша вийшла ще в 1945 році. У цьому документі китайський лідер та засновник Комуністичної партії Мао Цзедун виклав її основні цілі.

Друга резолюція вийшла в 1981 році. У ній політичний діяч та на той момент фактичний керівник Китаю Ден Сяопін засуджував невдачі правління Мао Цзедуна.

Нинішній пленум закладає основу для з’їзду Комуністичної партії в 2022 році, на якому, за прогнозами, Сі Цзіньпін спробує залишитися на третій термін як лідер партії. Раніше в країні були скасовані обмеження на кількість термінів перебування при владі.

На думку аналітиків, Сі Цзіньпін хоче закріпити своє місце в історії як найвпливовішого лідера Китаю, поряд з Мао Цзедуном та Деном Сяопіном.

Цього року Сі Цзіньпін відзвітував, що його партія досягла мети з побудови помірковано процвітаючого суспільства для всіх і викорінила крайню бідність. Він також пообіцяв “об’єднання” з Тайванем як неминучу та важливу частину “національного відродження” Китаю.

Водночас критики правління лідера Китаю зазначають, що він знищив багатьох політичних ворогів, санкціонував репресії проти національних меншин, започаткував дедалі більш експансіоністську зовнішню політику.