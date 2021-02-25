Сі Цзіньпін заявив про перемогу над бідністю в Китаї

Президент Китайської народної республіки Сі Цзіньпін оголосив про цілковиту перемогу над бідністю в Китаї.

Глава держави заявив, що перемогу в боротьбі з бідністю здобули завдяки спільним зусиллям Комуністичної партії Китаю та китайського народу. Тепер злидні в регіональному масштабі подолані.

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З 2013 року країна інвестувала у відповідні зміни $246 млрд. Тому протягом останніх восьми років близько 100 млн людей в країні подолали цю межу.

За словами Сі Цзіньпіна, з категорії бідних вдалося вивести 98,9 млн сільських жителів та 128 тис. сіл.

У 2018 році чисельність населення Китаю становила 1,395 млрд. осіб.

Уряд країни визначає національну межу бідності як заробіток менше ніж $416 на рік. Водночас для Світового банку ця межа – $700 на рік.

Середня зарплата в Китаї становить близько $750. Щорічно цей показник зростає приблизно на $50-70.

Також у травні 2020 року в Пекіні на Всекитайських зборах народних представників повідомили, що попри пандемію Covid-19 у країні вдалося завершити побудову так званого суспільства середньої заможності.

Китай обігнав США як торговельного партнера ЄС

Китай став найбільшим торговельним партнером Європейського Союзу, обігнаши Штати.

Згідно з даними Євростату, торговельний дефіцит ЄС з Китаєм зріс з $199 млрд до $219 млрд.

Експорт Китаю в Європу виграв завдяки високому попиту на медичне обладнання і електроніку.