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Екіпаж Crew Dragon-3 майже через добу після старту прибув до МКС

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Crew Dragon

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX прибув до Міжнародної космічної станції. Відео зустрічі з колегами на МКС опублікувало агентство NASA.

Корабель зістикувався зі станцією о 01.34 за київським часом, через 21,5 год. після старту.

Екіпаж Crew Dragon-3 у складі трьох астронавтів NASA – Раджа Чарі, Тома Маршбернта та Кайли Беррон, а також астронавта Європейського космічного агентства Маттіаса Маурера – приєднався до трьох астронавтів, які вже перебували на МКС.

Таким чином Експедиція 66 тепер повністю укомплектована.

Екіпаж Crew Dragon-3 вирушив на МКС лише за два дні після повернення звідти Crew-2. Останній успішно спустився біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида, 9 листопада.

На Міжнародній космічній станції екіпаж Crew-2 перебував із 24 квітня.

Тоді астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на “вживаній” ракеті.

Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.

Джерело: NASA

Фото: Space X

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