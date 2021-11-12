Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX прибув до Міжнародної космічної станції. Відео зустрічі з колегами на МКС опублікувало агентство NASA.
Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!
After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj
— NASA (@NASA) November 12, 2021
Корабель зістикувався зі станцією о 01.34 за київським часом, через 21,5 год. після старту.
Екіпаж Crew Dragon-3 у складі трьох астронавтів NASA – Раджа Чарі, Тома Маршбернта та Кайли Беррон, а також астронавта Європейського космічного агентства Маттіаса Маурера – приєднався до трьох астронавтів, які вже перебували на МКС.
Таким чином Експедиція 66 тепер повністю укомплектована.
Екіпаж Crew Dragon-3 вирушив на МКС лише за два дні після повернення звідти Crew-2. Останній успішно спустився біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида, 9 листопада.
На Міжнародній космічній станції екіпаж Crew-2 перебував із 24 квітня.
Тоді астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на “вживаній” ракеті.
Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.
Джерело: NASA
Фото: Space X