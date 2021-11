Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX прибув до Міжнародної космічної станції. Відео зустрічі з колегами на МКС опублікувало агентство NASA.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!

After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj

— NASA (@NASA) November 12, 2021