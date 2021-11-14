Хакери зламали електронну пошту ФБР та розіслали тисячі фейкових листів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США визнало, що хакерам вдалося зламати його електронну пошту та розіслати від імені відомства десятки тисяч фейкових листів, у яких містилося попередження про можливу кібератаку.

Підроблені електронні листи приходили, ймовірно, з офіційної адреси електронної пошти ФБР, що закінчується на ic.fbi.gov, йдеться у заяві бюро.

We have been made aware of “scary” emails sent in the last few hours that purport to come from the FBI/DHS. While the emails are indeed being sent from infrastructure that is owned by the FBI/DHS (the LEEP portal), our research shows that these emails *are* fake. — Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021

Хоча постраждалих систем було відключено, у ФБР уточнили, що проблему ще не вирішено.

Як ФБР, так і Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки обізнані про інцидент, йдеться у заяві ФБР.

Організація з відстеження загроз Spamhaus Project у своєму твіттері навела копію фейкового листа за підписом міністерства внутрішньої безпеки, яке закінчувалося попередженням про можливу кібератаку.

Раніше російські хакери атакували американську компанію New Cooperative у штаті Айова та вимагають $5,9 млн за розблокування комп’ютерної мережі, в якій міститься вся інформація щодо постачання продуктів та графік годування мільйонів курей, свиней та рогатої худоби.