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Хакери зламали електронну пошту ФБР та розіслали тисячі фейкових листів

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Хакери зламали електронну пошту ФБР та розіслали тисячі фейкових листів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США визнало, що хакерам вдалося зламати його електронну пошту та розіслати від імені відомства десятки тисяч фейкових листів, у яких містилося попередження про можливу кібератаку.

Підроблені електронні листи приходили, ймовірно, з офіційної адреси електронної пошти ФБР, що закінчується на ic.fbi.gov, йдеться у заяві бюро.

Хоча постраждалих систем було відключено, у ФБР уточнили, що проблему ще не вирішено.

Як ФБР, так і Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки обізнані про інцидент, йдеться у заяві ФБР.

Організація з відстеження загроз Spamhaus Project у своєму твіттері навела копію фейкового листа за підписом міністерства внутрішньої безпеки, яке закінчувалося попередженням про можливу кібератаку.

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Раніше російські хакери атакували американську компанію New Cooperative у штаті Айова та вимагають $5,9 млн за розблокування комп’ютерної мережі, в якій міститься вся інформація щодо постачання продуктів та графік годування мільйонів курей, свиней та рогатої худоби.

Фото: Dreamstime

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