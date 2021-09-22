Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Російські хакери атакували компанію у США і вимагають $5,9 млн у криптовалюті

прапори США і штату Йова

Російські хакери атакували американську компанію New Cooperative у штаті Айова та вимагають $5,9 млн за розблокування комп’ютерної мережі, в якій міститься вся інформація щодо постачання продуктів та графік годування мільйонів курей, свиней та рогатої худоби.

Компанія New Cooperative у Форт-Доджі постачає кукурудзу, соєві продукти та м’ясо. Джерело у компанії, на умовах анонімності, розповіло виданню The Washington Post, що у New Cooperative знайшли лазівку для безперервного прийому поставок зерна та розповсюдження кормів.

Водночас кооператив змушений був вимкнути своє програмне забезпечення, щоб ізолювати наступні ймовірні атаки.

Хакерська група BlackMatter погрожує опублікувати терабайт даних компанії, включно з рахунками-фактурами, документами щодо досліджень та розробок та вихідним кодом своєї технології картографування ґрунту, якщо до 25 вересня вона не отримає викупний платіж у криптовалюті.

Дослідники з кібербезпеки вважають, що BlackMatter — це нова назва угруповання хакерів DarkSide, яку раніше пов’язували з Росією.

Читайте
Кібератаки можуть призвести до війни: Байден про загрози з боку РФ та Китаю

3 вересня ФБР попередило, що виробники сільськогосподарської продукції стають мішенню кіберзлочинців.

У червні інший російський осередок кіберзлочинності REvil здійснив атаку на найбільшого у світі виробника м’яса JBS. Компанія, яка працює у США, Бразилії, Канаді та Австралії, врешті-решт заплатила викуп у розмірі $11 млн.

Експерти з національної безпеки США побоюються, що якщо атака на New Cooperative буде успішною, це може призвести до нових атак на виробників сільськогосподарської продукції, особливо на кооперативи.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка