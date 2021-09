Російські хакери атакували компанію у США і вимагають $5,9 млн у криптовалюті

Російські хакери атакували американську компанію New Cooperative у штаті Айова та вимагають $5,9 млн за розблокування комп’ютерної мережі, в якій міститься вся інформація щодо постачання продуктів та графік годування мільйонів курей, свиней та рогатої худоби.

Компанія New Cooperative у Форт-Доджі постачає кукурудзу, соєві продукти та м’ясо. Джерело у компанії, на умовах анонімності, розповіло виданню The Washington Post, що у New Cooperative знайшли лазівку для безперервного прийому поставок зерна та розповсюдження кормів.

Водночас кооператив змушений був вимкнути своє програмне забезпечення, щоб ізолювати наступні ймовірні атаки.

Хакерська група BlackMatter погрожує опублікувати терабайт даних компанії, включно з рахунками-фактурами, документами щодо досліджень та розробок та вихідним кодом своєї технології картографування ґрунту, якщо до 25 вересня вона не отримає викупний платіж у криптовалюті.

Дослідники з кібербезпеки вважають, що BlackMatter — це нова назва угруповання хакерів DarkSide, яку раніше пов’язували з Росією.

3 вересня ФБР попередило, що виробники сільськогосподарської продукції стають мішенню кіберзлочинців.

У червні інший російський осередок кіберзлочинності REvil здійснив атаку на найбільшого у світі виробника м’яса JBS. Компанія, яка працює у США, Бразилії, Канаді та Австралії, врешті-решт заплатила викуп у розмірі $11 млн.

Експерти з національної безпеки США побоюються, що якщо атака на New Cooperative буде успішною, це може призвести до нових атак на виробників сільськогосподарської продукції, особливо на кооперативи.